Гранты ОИЯИ – учителям Дубны

Жюри Объединенного института ядерных исследований вынесло решение о присуждении 12 стипендий (грантов) учителям школ и педагогам дополнительного школьного образования города Дубны. Всего в 2022 году претендентами на конкурс были 23 кандидата.

Лауреатами стали:

Туманян Яна Рудольфовна, учитель биологии лицея № 6;

Вишневская Елена Александровна, учитель математики физмат-лицея

им. Кадышевского;

им. Кадышевского; Ильинова Ирина Ивановна, учитель химии лицея «Дубна»;

Ильин Александр Борисович, учитель физики физмат-лицея

им. Кадышевского;

им. Кадышевского; Клокова Ольга Михайловна, учитель информатики лицея «Дубна»;

Зеленкова Алена Александровна, учитель информатики гимназии № 8;

Голяков Николай Александрович, учитель информатики лицея № 6;

Лучинин Павел Львович, педагог дополнительного образования, колледж «Дубна»;

Горлова Наталья Евгеньевна, педагог дополнительного образования ДОУ

№ 9;

№ 9; Галкина Ольга Викторовна, учитель английского языка школы № 1;

Селиванова Лада Леонидовна, учитель русского языка и литературы лицея № 6;

Бурова Инна Александровна, учитель русского языка и литературы школы

№ 9.

Объединенный институт ядерных исследований проводит конкурс грантов уже двадцать второй год подряд, содействуя повышению профессионального уровня преподавателей города и стимулируя их творческую активность.

При рассмотрении конкурсных заявок упор делается на предметы и технологии образования, востребованные при подготовке кадров для ОИЯИ: естественные и инженерные науки, информационные технологии, передовые методики дополнительного школьного образования по естественным наукам.

Ежегодная стипендия (грант) включает единовременную выплату денежного вознаграждения в размере 100 000 руб. (сто тысяч рублей) и почетный диплом ОИЯИ.

Поздравляем лауреатов конкурса стипендий (грантов) 2022 года!