Гранты ОИЯИ – учителям Дубны

Жюри Объединенного института ядерных исследований вынесло решение о присуждении 12 стипендий (грантов) учителям школ и педагогам дополнительного школьного образования города Дубны. Всего в 2022 году претендентами на конкурс были 23 кандидата.
Лауреатами стали:
- Туманян Яна Рудольфовна, учитель биологии лицея № 6;
- Вишневская Елена Александровна, учитель математики физмат-лицея
им. Кадышевского;
- Ильинова Ирина Ивановна, учитель химии лицея «Дубна»;
- Ильин Александр Борисович, учитель физики физмат-лицея
им. Кадышевского;
- Клокова Ольга Михайловна, учитель информатики лицея «Дубна»;
- Зеленкова Алена Александровна, учитель информатики гимназии № 8;
- Голяков Николай Александрович, учитель информатики лицея № 6;
- Лучинин Павел Львович, педагог дополнительного образования, колледж «Дубна»;
- Горлова Наталья Евгеньевна, педагог дополнительного образования ДОУ
№ 9;
- Галкина Ольга Викторовна, учитель английского языка школы № 1;
- Селиванова Лада Леонидовна, учитель русского языка и литературы лицея № 6;
- Бурова Инна Александровна, учитель русского языка и литературы школы
№ 9.
Объединенный институт ядерных исследований проводит конкурс грантов уже двадцать второй год подряд, содействуя повышению профессионального уровня преподавателей города и стимулируя их творческую активность.
При рассмотрении конкурсных заявок упор делается на предметы и технологии образования, востребованные при подготовке кадров для ОИЯИ: естественные и инженерные науки, информационные технологии, передовые методики дополнительного школьного образования по естественным наукам.
Ежегодная стипендия (грант) включает единовременную выплату денежного вознаграждения в размере 100 000 руб. (сто тысяч рублей) и почетный диплом ОИЯИ.
Поздравляем лауреатов конкурса стипендий (грантов) 2022 года!