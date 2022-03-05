Гранты ОИЯИ – учителям Дубны

суббота, 05 марта 2022 | 14:50    
Новости
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Двенадцать учителей города Дубны стали лауреатами ежегодного конкурса на стипендии (гранты) Объединенного института ядерных исследований.

Жюри Объединенного института ядерных исследований вынесло решение о присуждении 12 стипендий (грантов) учителям школ и педагогам дополнительного школьного образования города Дубны. Всего в 2022 году претендентами на конкурс были 23 кандидата.

Лауреатами стали:

  • Туманян Яна Рудольфовна, учитель биологии лицея № 6;
  • Вишневская Елена Александровна, учитель математики физмат-лицея
    им. Кадышевского;
  • Ильинова Ирина Ивановна, учитель химии лицея «Дубна»;
  • Ильин Александр Борисович, учитель физики физмат-лицея
    им. Кадышевского;
  • Клокова Ольга Михайловна, учитель информатики лицея «Дубна»;
  • Зеленкова Алена Александровна, учитель информатики гимназии № 8;
  • Голяков Николай Александрович, учитель информатики лицея № 6;
  • Лучинин Павел Львович, педагог дополнительного образования, колледж «Дубна»;
  • Горлова Наталья Евгеньевна, педагог дополнительного образования ДОУ
    № 9;
  • Галкина Ольга Викторовна, учитель английского языка школы № 1;
  • Селиванова Лада Леонидовна, учитель русского языка и литературы лицея № 6;
  • Бурова Инна Александровна, учитель русского языка и литературы школы
    № 9.

Объединенный институт ядерных исследований проводит конкурс грантов уже двадцать второй год подряд, содействуя повышению профессионального уровня преподавателей города и стимулируя их творческую активность.

При рассмотрении конкурсных заявок упор делается на предметы и технологии образования, востребованные при подготовке кадров для ОИЯИ: естественные и инженерные науки, информационные технологии, передовые методики дополнительного школьного образования по естественным наукам.

Ежегодная стипендия (грант) включает единовременную выплату денежного вознаграждения в размере 100 000 руб. (сто тысяч рублей) и почетный диплом ОИЯИ.

Поздравляем лауреатов конкурса стипендий (грантов) 2022 года!

Тэги: 
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