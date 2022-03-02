Глава Дубны встретился с коллективом транспортной компании «РАТА-Экспресс»

Генеральный директор компании Павел Насонов рассказал, что с начала 2022 года всем водителям увеличили зарплату более чем на 10%. В коллективе 69 работников, в том числе 49 водителей.

Для перевозки пассажиров используется 30 единиц техники: автобусы HYUNDAI, «ГоЛАЗ», FORD Tranzit, «Мерседес спринтер» и «Луидор», «ПАЗ Next». С каждым годом подвижной состав пополняется новыми, удобными в эксплуатации автобусами. Все они оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС, благодаря чему диспетчер может отслеживать местоположение транспорта, в также тахографами (контрольное устройство для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа), телевидеоаппаратурой. Автобусы междугородного класса оснащены мягкими откидными сиденьями, в салонах установлена система климат-контроля.

Глава города Сергей Куликов рассказал коллективу «РАТА-Экспресс» о выполнении на территории Дубны президентских проектов, государственных и муниципальных программ. Обсудили с водителями вопросы по улучшению качества оказываемых услуг и организацию дорожного движения.

Водители сетовали на плохо расчищенные подъезды к остановкам общественного транспорта, когда зачастую невозможно безопасно высадить или забрать пассажиров: приходилось останавливаться чуть ли не посредине полосы, т.к. замерзшие валы снега не позволяли вплотную подъехать к остановке.

"Да, в зимний период подрядчик откровенно не справлялся с расчисткой и уборкой снега. Замечания справедливы и будут учтены, чтобы в будущем таких проблем не возникало. Сейчас особое внимание к транспортной системе. Жители должны получать качественные услуги, им должно быть удобно и комфортно передвигаться по городу. Это важно!" - прокомментировал Сергей Куликов сообщение.

Глава проинформировал коллектив предприятия, что планируется закупка 14 единиц дорожной и коммунальной техники для муниципальных предприятий, чтобы самостоятельно обеспечивать уборку и содержание общественных территорий.

Также во время встречи от водителей поступило несколько предложений по организации дорожного движения в городе. Они будут вынесены на комиссию по безопасности дорожного движения и тщательно рассмотрены.