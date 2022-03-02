Глава Дубны Сергей Куликов провел встречу с коллективом Детской музыкальной школы

Сергей Александрович рассказал о реализации на территории нашего города президентских проектов, государственных и муниципальных программ, о планах на 2022 год. Также рассказал о том, что сейчас прорабатывается вопрос оснащения школы музыкальными инструментами. Концертные рояли и пианино, выборные баяны и аккордеоны, ударные установки – без них невозможно участвовать в серьезных музыкальных конкурсах.

В следующем году планируется закупка инструментов на сумму 25 миллионов рублей. В таком объеме музыкальные инструменты в Дубне ранее никогда не закупались. Денежные средства на эти цели будут выделены городу на условиях софинансирования (50/50) в рамках президентского проекта «Культура» и регионального проекта «Культурная среда Подмосковья». Педагоги школы поднимали вопрос о закупке и духовых инструментов, которые тоже требуют обновления. Да, это важно поэтому сотрудники администрации изучают программы, рассматривают условия, чтобы принять участие и приобрести инструменты на условиях софинансирования.

Директор школы Татьяна Дементьева рассказала об открытии новых направлений. Подготовка к школе для самых маленьких учеников: алфавит, письмо, чтение, математика, ритмика – элементарные базовые знания, чтобы ребенок, придя в первый класс музыкальной школы мог самостоятельно читать, выполнять задания на уроках. Без этих навыков процесс обучения просто невозможен.

Второе направление – обучение игре на синтезаторе или электронном пианино. Да, от фортепиано здесь только черно-белые клавиши, на этом сходство инструментов заканчивается. Постановка рук, звук – все другое. И обучение на электронных инструментах требует иного подхода, нежели на пианино или рояле. Наверняка, не менее востребованными будут обучающие программы по созданию и записи музыки на компьютере и «школа юного диджея». ДМШ идет в ногу со временем и учитывает потребности молодежи.

Летом планируется реализовать специальный проект «Классика OPEN AIR». В прошлом году наш духовой оркестр получил приглашение выступить на фестивале «Спасская башня». Таланты должны звучать! Поэтому весь летний сезон у любителей классики будет замечательная возможность насладиться прекрасной музыкой в исполнении нашего духового оркестра в парках и на набережных города.