Глава Дубны провел оперативное совещание с представителями управляющих компаний и ТСЖ

По этому показателю Дубна все еще в красной зоне. Снежные навалы потихоньку исчезают, но, увы, недостаточно быстро. Между тем есть поручение Правительства Московской области: до конца марта очистить от снега все дворовые территории, чтобы избежать угрозы подтопления.

Специалисты администрации регулярно инспектируют дворы, фиксируют нарушения и направляют составленные акты в надзорные органы. При ненадлежащем выполнении работ предусмотрены штрафы.

Обсудили запланированное на этот год благоустройство 17 дворовых территорий. Как только сойдет снег, вместе с жителями будем решать, какие объекты инфраструктуры размещать во дворах.

Продолжается ремонт подъездов по губернаторской программе. Каждый этап выполнения ремонтных работ отмечается в специальном мобильном положении. Пока не все данные внесены, УК только начали предоставлять дефектовые ведомости. Попросили их ускориться.

Завершающей частью встречи стала информация от сотрудников МосОблЕИРЦ о преимуществах перехода на единую квитанцию коммунальных платежей как для жителей, так и для организаций.