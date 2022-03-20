Глава Дубны поздравил работников ЖКХ и сферы бытового обслуживания с профессиональным праздником

воскресенье, 20 марта 2022 | 12:19    
Новости
     7
В сегодняшнем множестве профессий каждая является по своему уникальной, нужной и важной. Но есть особенная профессия, и относится она к тем, кто каждодневно находится на страже нашего комфорта и уюта — к работникам жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания населения.

Именно они и днём и ночью, несмотря на различные кульбиты погоды, пристально следят, чтобы системы жизнеобеспечения наших жилых домов, социальных учреждений, предприятий и организаций, оставались в исправном состоянии.

Следят они и за чистотой, благоустройством наших общественных пространств, дворов, тротуаров и газонов, ежедневно обслуживая не только технические, но и визуальные потребности наших жителей.

В преддверии Дня работника ЖКХ побывал на одном из градообразующих предприятий Дубны и поздравил с профессиональным праздником коллектив Производственно-технического объединения городского хозяйства.

Вместе со словами признательности всем специалистам ПТО ГХ за ответственное и добросовестное отношение к делу, умение оперативно реагировать на самые сложные ситуации вручил почетные грамоты и благодарственные письма Министерства ЖКХ Московской области и почетные грамоты Главы городского округа лучшим работникам этой ресурсоснабжающей организации.

Хочу поздравить всех работников ЖКХ и сферы бытового обслуживания. Пожелать всем здоровья и благополучия, мира и стабильности, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне!

Тэги: 
праздник
поздравление
ЖКХ
Источник:
Сергей Куликов
Автор:
Администрация Дубны
Читать Дубна.Ru в
16.03.2022 | 10:08   
Новости
    57
Глава Дубны провел оперативное совещание с представителями управляющих компаний и ТСЖ
Оно включало несколько вопросов и первый – это вывоз снега из дворов.
мэр | Дубна | ЖКХ
14.03.2022 | 21:37   
Новости
    38
Перспективное направление обучения в Дубне - прикладная математика в дизайне
Отучившись по направлению «Прикладная информатика в дизайне», можно стать специалистом широкого профиля, который будет...
Университет Дубна | образование
17.03.2022 | 13:35   
Новости
    28
Карта "Тройка" теперь работает на всех транспортных маршрутах Подмосковья
Более 9 тыс. автобусов по всему Подмосковью принимают оплату проезда картой «Тройка».
Подмосковье | транспорт