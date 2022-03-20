Глава Дубны поздравил работников ЖКХ и сферы бытового обслуживания с профессиональным праздником

Именно они и днём и ночью, несмотря на различные кульбиты погоды, пристально следят, чтобы системы жизнеобеспечения наших жилых домов, социальных учреждений, предприятий и организаций, оставались в исправном состоянии.

Следят они и за чистотой, благоустройством наших общественных пространств, дворов, тротуаров и газонов, ежедневно обслуживая не только технические, но и визуальные потребности наших жителей.

В преддверии Дня работника ЖКХ побывал на одном из градообразующих предприятий Дубны и поздравил с профессиональным праздником коллектив Производственно-технического объединения городского хозяйства.

Вместе со словами признательности всем специалистам ПТО ГХ за ответственное и добросовестное отношение к делу, умение оперативно реагировать на самые сложные ситуации вручил почетные грамоты и благодарственные письма Министерства ЖКХ Московской области и почетные грамоты Главы городского округа лучшим работникам этой ресурсоснабжающей организации.

Хочу поздравить всех работников ЖКХ и сферы бытового обслуживания. Пожелать всем здоровья и благополучия, мира и стабильности, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне!