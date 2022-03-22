Глава Дубны посетил резидента Особой экономической зоны «Дубна» - компанию «Биофармлаб»

вторник, 22 марта 2022 | 14:00    
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В штате компании «Биофармлаб» 138 сотрудников, 2/3 из которых – дубненцы.

Новый завод работает в две смены, выпускает более 60 наименований косметической продукции. Среди них линейка LIBREDERM, эта марка уже несколько лет бренд №1 на фармацевтическом рынке. Так что «Биофармлаб» реализует успешный проект по импортозамещению. И в нынешних условиях важно сохранить работоспособность предприятия.

На встрече с коллективом рассказал о мерах поддержки бизнеса, о том, что делается в городе в рамках федеральных и губернаторских программ в сферах образования, спорта, благоустройства, экологии, здравоохранения. О том, что снега в этом году вывезли на полигоны для утилизации в 1,5 раза больше, чем в прошлом. О ближайших планах по переводу грунтовых дорог в асфальтированные. О реализации государственных и муниципальных программ, а также президентских проектов на территории.

Далее в формате диалога прозвучало немало вопросов. В том числе такие актуальные на сегодня, как проблема с покупкой сахара. Объяснил, что дефицита нет, запасы на складах большие, но ввиду ажиотажного спроса торговые сети не успевают оперативно реагировать. Уверен, что скоро ситуация нормализуется.

Сотрудников интересовали самые разные темы: движение автобусов, освещение улиц, спортивный досуг, волонтерство, состояние детских площадок, безопасность в школах, долгострой рядом с парком семейного отдыха, расселение ветхого жилья, ремонт тоннеля. На часть вопросов ответил сразу, по некоторым проведем комиссионную проверку и примем необходимые меры.

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