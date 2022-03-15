Ежемесячные выплаты семьям с низким доходам с детьми от 8 до 16 лет включительно

Семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно по решению президента РФ Владимира Путина будут получать ежемесячную выплату на каждого ребенка. В зависимости от дохода семьи выплаты составят 7, 10 или 14 тыс. рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Никакой беготни и волокиты не будет, эта система уже отработана у нас. Прошу довести информацию до наших жителей — люди должны понимать порядок получения выплаты, когда семья получит деньги на расчетный счет», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Выплаты будут начисляться с 1 апреля 2022 года. Они рассчитаны на семьи с низким доходом и детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Основные правила получения выплат такие же, как у пособия на детей от 3 до 7 лет.

Для получения выплат среднедушевой доход семьи должен составлять не более 14,7 тыс. рублей на человека. При этом доходы учитываются за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до обращения. Доход необходимо подтвердить или иметь уважительную причину его отсутствия.

Пособие может быть назначено семьям, которые имеют квартиру, но если квартир две, то не более 24 «квадратов» на человека. Дом должен быть один, если их два, то не более 40 кв. м на человека. Участок земли должен составлять не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га в сельской территории. Также у семьи может быть дача, нежилое помещение (к примеру, гараж), легковой автомобиль, мотоцикл, трактор или маломерное судно.

Размер пособия составляет 50% детского прожиточного минимума (около 7 тыс. рублей); 75% детского прожиточного минимума (10,7 тыс. рублей), если с учетом базового пособия среднедушевой доход не превысит 14,7 тыс. рублей; 100% детского прожиточного минимума (14,3 тыс. рублей), если с учетом пособия в размере 75% среднедушевой доход не превысит 14,7 тыс. рублей.

Подать заявление на выплаты жители Подмосковья могут через портал госуслуг или лично в МФЦ с 1 мая. Пособие назначается за период с 1 апреля. Деньги поступят на банковские карты «Мир».