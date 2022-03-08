Ежегодный отчёт главы городского округа Дубна

вторник, 08 марта 2022 | 11:25    
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В четверг, 10 марта, во Дворце культуры "Октябрь" в 15.00 состоится ежегодный отчёт главы об итогах работы за 2021 год и планах на 2022 год.

Экономика и финансы, инвестиции и инновации, здравоохранение и социальная поддержка граждан, образование, культура и туризм, спорт и молодёжная политика, строительство и архитектура, ЖКХ и экология, благоустройство, транспорт и дорожная инфраструктура, безопасность - Сергей Куликов расскажет обо всём, что волнует жителей.

Прямой эфир будет организован в инстаграм Сергея Александровича по ссылке https://www.instagram.com/sergey_kulikov_dubna, на телеканале "Дубна" и на ютуб-канале https://youtu.be/lA-aDcQBlUA.

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