Еврокомиссия остановила научное сотрудничество с организациями России

пятница, 04 марта 2022 | 17:21
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Европейская комиссия (ЕК) остановила сотрудничество с научными организациями России и приняла решение об отказе заключать новые соглашения с российскими исследовательскими организациями.
«После российского вторжения на Украину и в знак солидарности с народом Украины Еврокомиссия приняла решение приостановить сотрудничество с российскими организациями в области исследований, науки и инноваций», — сказано в заявлении.
ЕК прекратит заключать новые контракты с Россией в рамках Horizon Europe, а также приостановит выплаты российским юридическим лицам по нынешним контрактам. Согласно документу, все текущие проекты с участием России как в рамках Horizon Europe, так и в рамках Horizon 2020 будут пересмотрены.