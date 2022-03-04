Еврокомиссия остановила научное сотрудничество с организациями России

«После российского вторжения на Украину и в знак солидарности с народом Украины Еврокомиссия приняла решение приостановить сотрудничество с российскими организациями в области исследований, науки и инноваций», — сказано в заявлении.

ЕК прекратит заключать новые контракты с Россией в рамках Horizon Europe, а также приостановит выплаты российским юридическим лицам по нынешним контрактам. Согласно документу, все текущие проекты с участием России как в рамках Horizon Europe, так и в рамках Horizon 2020 будут пересмотрены.