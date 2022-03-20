Эксперты выяснили, как изменилась аудитория соцсетей после блокировок

воскресенье, 20 марта 2022 | 12:28    
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Исследовательская компания Mediascope по просьбе РБК подсчитала ежедневную аудиторию самых популярных в России социальных сетей с 24 февраля, начала спецоперации на Украине, по 15 марта. Учитывается число россиян, которые в течение суток заходили хотя бы на минуту на ту или иную площадку или пользовались ее мобильным приложением.

Если 24 февраля аудитория Facebook превышала 9,6 млн человек старше 12 лет, то уже 5 марта, на второй день блокировки, снизилась до 9 млн, а 10–15 марта составила 5,5–6,9 млн человек в зависимости от дня.

У Instagram максимальная ежедневная аудитория за последние три недели была зафиксирована 14 марта, в первый день блокировки. Тогда в соцсеть зашли почти 40,9 млн россиян, а на следующий день число пользователей снизилось более чем на 16%, до 34,2 млн человек.

При этом на фоне блокировок одних соцсетей, увеличилась аудитория других. Так, с 11 марта, когда Роскомнадзор анонсировал блокировку Instagram, увеличилось число пользователей Telegram. Если 10 марта в мессенджере были зарегистрированы 35,7 млн россиян, то уже на следующий день — 40,9 млн, а 14 марта — 47,3 млн человек. Аудитория «ВКонтакте» к 15 марта выросла до 50,3 млн, против 46,5 млн 24 февраля.

Тэги: 
Интернет
Источник:
РБК
Автор:
Редакция Новостей
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