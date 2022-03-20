Эксперты выяснили, как изменилась аудитория соцсетей после блокировок

Если 24 февраля аудитория Facebook превышала 9,6 млн человек старше 12 лет, то уже 5 марта, на второй день блокировки, снизилась до 9 млн, а 10–15 марта составила 5,5–6,9 млн человек в зависимости от дня.

У Instagram максимальная ежедневная аудитория за последние три недели была зафиксирована 14 марта, в первый день блокировки. Тогда в соцсеть зашли почти 40,9 млн россиян, а на следующий день число пользователей снизилось более чем на 16%, до 34,2 млн человек.

При этом на фоне блокировок одних соцсетей, увеличилась аудитория других. Так, с 11 марта, когда Роскомнадзор анонсировал блокировку Instagram, увеличилось число пользователей Telegram. Если 10 марта в мессенджере были зарегистрированы 35,7 млн россиян, то уже на следующий день — 40,9 млн, а 14 марта — 47,3 млн человек. Аудитория «ВКонтакте» к 15 марта выросла до 50,3 млн, против 46,5 млн 24 февраля.