Дубненской балетной студии «Фантазия» - 55 лет

вторник, 22 марта 2022 | 09:37
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Основателем хореографического коллектива стала балерина Киевского театра оперы и балета Анастасия Орлова.
Сегодня его возглавляет художественный руководитель и главный балетмейстер, почетный работник общего образования РФ Мария Журавлева. В студии занимаются около двухсот воспитанников в возрасте от 4 до 25 лет.
На юбилейном концерте в ДК «Мир» состоялась премьера балетной сюиты «Конек-Горбунок».
Глава Дубны Сергей Куликов поздравил студийцев с юбилеем и вручил талантливым педагогам почетные грамоты главы с пожеланием новых достижений.