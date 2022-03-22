Дубненской балетной студии «Фантазия» - 55 лет

вторник, 22 марта 2022 | 09:37    
Новости
     21
Основателем хореографического коллектива стала балерина Киевского театра оперы и балета Анастасия Орлова.

Сегодня его возглавляет художественный руководитель и главный балетмейстер, почетный работник общего образования РФ Мария Журавлева. В студии занимаются около двухсот воспитанников в возрасте от 4 до 25 лет.

На юбилейном концерте в ДК «Мир» состоялась премьера балетной сюиты «Конек-Горбунок».

Глава Дубны Сергей Куликов поздравил студийцев с юбилеем и вручил талантливым педагогам почетные грамоты главы с пожеланием новых достижений.

Тэги: 
Дубна
балет
культура
Читать Дубна.Ru в
17.03.2022 | 11:17   
Новости
    65
В Дубне появились сквер «Рябиновый» и улица «Курсантская»
Постановлением Администрации городского округа принято решение о присвоении улице, проходящей от улицы Университетской...
Дубна | топономика
17.03.2022 | 11:37   
Новости
    31
Команда из Дубны стала чемпионом Московской области по волейболу среди юношей 2009-2010 г.р.
В Звенигороде завершилось первенство Московской области по волейболу «Детская лига» среди юношей 2009-2010 г.р. Команда...
соревнования | волейбол | Дубна | соотечественники
21.03.2022 | 14:32   
Новости
    25
Дубна: Вторая жизнь старым покрышкам
С наступлением тепла автовладельцы «переобувают» своих железных коней. Старые покрышки можно сдать на вторичную...
утилизация | Дубна