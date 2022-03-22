Дубненской балетной студии «Фантазия» - 55 лет

Сегодня его возглавляет художественный руководитель и главный балетмейстер, почетный работник общего образования РФ Мария Журавлева. В студии занимаются около двухсот воспитанников в возрасте от 4 до 25 лет.

На юбилейном концерте в ДК «Мир» состоялась премьера балетной сюиты «Конек-Горбунок».

Глава Дубны Сергей Куликов поздравил студийцев с юбилеем и вручил талантливым педагогам почетные грамоты главы с пожеланием новых достижений.