Дубненские спасатели просят родителей не отпускать детей гулять на реку

Как рассказал заместитель начальника Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Тельнов, в Московской области продолжается профилактическая операция, направленная на предотвращение несчастных случаев, вызванных выходом на лед водоемов.

«Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы, а также сотрудники ГИМС МЧС России по Московской области, спасатели муниципальных аварийно-спасательных служб и добровольцы ВОСВОД ежедневно следят за безопасностью на реках и озерах региона. Они замеряют толщину льда и фиксируют участки, на которых лед тонкий и не способен выдержать вес человека. Эта информация передается в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований для дальнейшего доведения до населения. Кроме этого, спасатели сами проводят профилактические беседы с населением, разъясняя обстановку, сложившуюся на водных объектах и предупреждая об опасности», - сказал Владимир Тельнов.

Заместитель начальника теруправления также подчеркнул, что в связи с активным таянием снега на территории городского округа Дубна лед на всех водоемах стал пористым и непрочным.