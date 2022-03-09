Дубненские спасатели просят родителей не отпускать детей гулять на реку

среда, 09 марта 2022 | 16:57    
Новости
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Во избежание несчастных случаев отпускать детей одних к рекам и озерам сейчас нельзя, так как лед непрочный, и выход на него может привести к трагедии.

Как рассказал заместитель начальника Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Тельнов, в Московской области продолжается профилактическая операция, направленная на предотвращение несчастных случаев, вызванных выходом на лед водоемов.

«Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы, а также сотрудники ГИМС МЧС России по Московской области, спасатели муниципальных аварийно-спасательных служб и добровольцы ВОСВОД ежедневно следят за безопасностью на реках и озерах региона. Они замеряют толщину льда и фиксируют участки, на которых лед тонкий и не способен выдержать вес человека. Эта информация передается в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований для дальнейшего доведения до населения. Кроме этого, спасатели сами проводят профилактические беседы с населением, разъясняя обстановку, сложившуюся на водных объектах и предупреждая об опасности», - сказал Владимир Тельнов.

Заместитель начальника теруправления также подчеркнул, что в связи с активным таянием снега на территории городского округа Дубна лед на всех водоемах стал пористым и непрочным.

«Лед тает стремительно и с каждым днем представляет все большую опасность для населения. Важно провести с детьми профилактические беседы, объяснить, чем опасны подобные прогулки и предостеречь от необдуманных шагов. Только совместными усилиями мы сможем уберечь наших детей от несчастных случаев и сохранить им жизнь», - сказал Владимир Тельнов.

Тэги: 
Мособлпожспас
безопасность
дети
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