Дубненские спасатели предупредили отдыхающих об опасности нахождения на льду

среда, 23 марта 2022 | 17:41    
Новости
     19
В среду, 23 марта марта, работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактический рейд на акватории Иваньковского водохранилища в Дубненском городском округе.

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что ввиду устоявшейся хорошей погоды на льду водохранилища увеличилось количество рыбаков и отдыхающих. Поэтому в рамках месячника «Тонкий лед» особое внимание уделяется работе по предотвращению несчастных случаев на водных объектах.

«В ходе проведения профилактических мероприятий, спасатели побеседовали с жителями округа и любителями подледного лова. Работники противопожарно-спасательной службы разъяснили отдыхающим, что от солнца происходит кристаллизация льда, а из-за работы гидротехнических сооружений идет подмывание ледовой поверхности снизу и нахождение на льду в данный период опасно. Поэтому жителям и гостям города рекомендуется воздержаться в ближайшее время от выхода на поверхность водоема», - заключил Александр Проценко.

Тэги: 
Мособлпожспас
Московское море
профилактика
18.03.2022 | 15:27   
Новости
    24
Огнеборцы приняли участие в смотре готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду
В пятницу, 18 марта, работники 272-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками ГИБДД,...
Мособлпожспас | Талдом
18.03.2022 | 16:21   
Новости
    107
Проект «Университет серебряного возраста» в Университете "Дубна"
15 марта 2022 года в университете «Дубна» состоялось открытие и первые занятия в рамках социального инновационного...
Университет Дубна
21.03.2022 | 15:24   
Новости
    67
О создании научно-образовательного центра ядерной медицины
В НИЦ "Курчатовский институт" – ИФВЭ (Протвино) под председательством М.В. Ковальчука прошло совещание об актуальных...
ОИЯИ | наука | медицина | сотрудничество