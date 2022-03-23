Дубненские спасатели предупредили отдыхающих об опасности нахождения на льду

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что ввиду устоявшейся хорошей погоды на льду водохранилища увеличилось количество рыбаков и отдыхающих. Поэтому в рамках месячника «Тонкий лед» особое внимание уделяется работе по предотвращению несчастных случаев на водных объектах.

«В ходе проведения профилактических мероприятий, спасатели побеседовали с жителями округа и любителями подледного лова. Работники противопожарно-спасательной службы разъяснили отдыхающим, что от солнца происходит кристаллизация льда, а из-за работы гидротехнических сооружений идет подмывание ледовой поверхности снизу и нахождение на льду в данный период опасно. Поэтому жителям и гостям города рекомендуется воздержаться в ближайшее время от выхода на поверхность водоема», - заключил Александр Проценко.