Дубненские спасатели порекомендовали жителям не выходить на поверхность водоемов в период таяния льда

понедельник, 28 марта 2022 | 16:55    
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В понедельник, 28 марта, в целях обеспечения безопасности на водных объектах Московской области, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование на водоемах городского округа Дубна.

Заместитель начальника Дубненского территориального управления Владимир Тельнов рассказал, что в ходе профилактических мероприятий спасатели напомнили любителям активного отдыха об опасности весеннего льда и провели с рыбаками разъяснительные беседы о необходимости соблюдения мер предосторожности при выходе на тонкий лед водоемов.

«Сезон зимнего активного времяпровождения подошел к концу, но некоторые жители города стараются не упустить последние дни, когда на водоемах еще есть лед. Любители зимних видов спорта выходят на поверхность водохранилищ и рек, не принимая во внимание, что под действием плюсовых температур лед становится рыхлым, пропитывается талой водой. Подтачиваясь снизу течением, ледовая поверхность с двух сторон теряет свою толщину. Передвижение по такому льду всегда представляет опасность», – рассказал заместитель начальника теруправления.

Владимир Тельнов уточнил, что дополнительный риск провалиться создают участки, рассверленные рыболовами, так как старые лунки разрушаются очень быстро, и лед в этих местах похож на кашу, которая может рассыпаться под ногами в самый неожиданный момент.

«Спасатели порекомендовали жителям Дубны не рисковать жизнью и воздержаться от выхода на поверхность водоемов в период таяния льда, а также напомнили, что лед становится тоньше с каждым днем и следует исключить переходы через затопленные русла на водохранилище, особенно если есть повороты и даже самое маленькое течение. Работники противопожарно-спасательной службы отметили, что лед обычно слабее около мостов, в устьях ручьев, канав, на участках, где есть течения и рядом с промоинами, к которым вообще лучше не приближаться», – заключил Владимир Тельнов.

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