Дубненские спасатели порекомендовали жителям не выходить на поверхность водоемов в период таяния льда

Заместитель начальника Дубненского территориального управления Владимир Тельнов рассказал, что в ходе профилактических мероприятий спасатели напомнили любителям активного отдыха об опасности весеннего льда и провели с рыбаками разъяснительные беседы о необходимости соблюдения мер предосторожности при выходе на тонкий лед водоемов.

«Сезон зимнего активного времяпровождения подошел к концу, но некоторые жители города стараются не упустить последние дни, когда на водоемах еще есть лед. Любители зимних видов спорта выходят на поверхность водохранилищ и рек, не принимая во внимание, что под действием плюсовых температур лед становится рыхлым, пропитывается талой водой. Подтачиваясь снизу течением, ледовая поверхность с двух сторон теряет свою толщину. Передвижение по такому льду всегда представляет опасность», – рассказал заместитель начальника теруправления.

Владимир Тельнов уточнил, что дополнительный риск провалиться создают участки, рассверленные рыболовами, так как старые лунки разрушаются очень быстро, и лед в этих местах похож на кашу, которая может рассыпаться под ногами в самый неожиданный момент.