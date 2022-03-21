Дубна: Вторая жизнь старым покрышкам

В Дубне пункты бесплатного приема использованных шин на утилизацию со специальными контейнерами оборудованы на трех локациях:

на Большой Волге – ул. Луговая, дом 31, рядом с автотранспортным предприятием «РАТА»; на левом берегу – возле строительного рынка на ул. Октябрьской; на площадке для сбора крупногабаритных отходов «Мегабак» на ул. Тверской, 28а.

Глава Дубны Сергей Куликов осмотрел все участки и проверил подходы к контейнерам, чтобы дубненцам удобно было сгружать ненужные покрышки.

Напоминаем что в середине марта в Подмосковье стартовала ежегодная экологическая акция «Сдай старые шины на «Мегабак». Она продлится до 15 апреля.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области предлагает сделать креативное фото на спецплощадке и разместить его в соцсети ВКонтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак. Автору самой интересной фотографии вручат сертификат на приобретение новых шин для автомобиля.

Кстати, помимо автопокрышек на «Мегабак» можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и другие виды крупногабаритных отходов, которые можно вторично переработать. Работа проекта «Мегабак» осуществляется в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами, которая базируется на увеличении доли вторичного сырья, что является одной из основных целей президентского проекта «Экология».