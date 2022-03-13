Девять юных дубненцев получили паспорта гражданина Российской Федерации

Вместе с директором МФЦ Ириной Палькиной, Глава Дубны Сергей Куликов поздравил ребят с переходом на очередной жизненный этап с новыми обязанностями и возможностями.

Они напомнили, что теперь ребята могут зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и по подтвержденной учетной записи получить доступ к более широкому спектру государственных и муниципальных услуг.

Глава передал юным дубненцам поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева. А памятным подарком для каждого из них стала книга о почетных гражданах нашего города. Возможно когда-нибудь и их имена будут выписаны в историю Дубны и эту книгу.