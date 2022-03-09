Банк России ввел новый временный порядок операций с наличной валютой

среда, 09 марта 2022 | 00:42    
Новости
     19
Банк России установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. В частности, накладывается запрет на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Снять можно будет и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в американских долларах в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи, пояснил ЦБ.

Россияне могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не изменятся. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

В заявлении добавляется, что у вкладчиков будет возможность открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Помимо прочего, в течение срока действия временного порядка банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Тэги: 
финансы
Читать Дубна.Ru в

 

05.03.2022 | 13:21   
Новости
    13
В Дубне сотрудники Госавтоинспекции провели подмосковный конкурс «Мисс и Мистер ЮИД 2022»
В преддверии празднования Дня образования движения ЮИД сотрудники подмосковной Госавтоинспекции совместно с комиссией...
Дубна | конкурс | ГИБДД
08.03.2022 | 11:25   
Новости
    13
Ежегодный отчёт главы городского округа Дубна
В четверг, 10 марта, во Дворце культуры "Октябрь" в 15.00 состоится ежегодный отчёт главы об итогах работы за 2021 год...
мэр | работа | Дубна
02.03.2022 | 16:05   
Новости
    99
Ученые Дубны: Наука сближает народы
Дирекция Объединенного института ядерных исследований, многонациональный коллектив международного научного центра с...
ОИЯИ | сотрудничество