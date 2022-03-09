Банк России ввел новый временный порядок операций с наличной валютой

В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в американских долларах в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи, пояснил ЦБ.

Россияне могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не изменятся. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

В заявлении добавляется, что у вкладчиков будет возможность открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Помимо прочего, в течение срока действия временного порядка банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.