Житель Дубны похитил строительную бытовку в соседнем Карманово

По данным следствия, сумма причиненного ущерба составила 81 тысячу рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего жителя Дубны. Выяснилось, что он вывез бытовку на грузовом транспорте.

Похищенное изъяли и вернули собственнику, а на нарушителя завели уголовное дело. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.