Житель Дубны похитил строительную бытовку в соседнем Карманово

пятница, 11 февраля 2022 | 12:20    
Новости
     82
В правоохранительные органы обратился начальник строительной бригады из деревни Карманово (Талдомский район, Московская область), который сообщил, что с территории похитили строительную бытовку.

По данным следствия, сумма причиненного ущерба составила 81 тысячу рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего жителя Дубны. Выяснилось, что он вывез бытовку на грузовом транспорте.

Похищенное изъяли и вернули собственнику, а на нарушителя завели уголовное дело. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Тэги: 
криминал
Дубна
Источник:
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области
Автор:
Редакция Новостей
Читать Дубна.Ru в

 

Изображение носит ознакомительный характер
05.02.2022 | 11:49   
Новости
    99
Помог и украл: в Дубне полиция раскрыла дело о краже золотых украшений
В дежурную часть пришла 75-летняя местная жительница, чтобы написать заявление о краже из её квартиры золотых украшений...
МВД | Дубна | криминал
11.02.2022 | 13:14   
Новости
    24
Продолжается проработка проекта сквера за ТЦ «Терминал В» в Дубне
В Администрации Дубны состоялось второе заседание муниципальной общественной комиссии по формированию современной...
Дубна | благоустройство
07.02.2022 | 17:05   
Новости
    4564
Регулярное автобусное сообщения «Кимры-Дубна» прервано на неопределенный срок
Информация получена от Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» (ФБУ «Росавтотранс»).
Кимры | Дубна | транспорт