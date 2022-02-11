Житель Дубны похитил строительную бытовку в соседнем Карманово

пятница, 11 февраля 2022 | 12:20
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В правоохранительные органы обратился начальник строительной бригады из деревни Карманово (Талдомский район, Московская область), который сообщил, что с территории похитили строительную бытовку.
По данным следствия, сумма причиненного ущерба составила 81 тысячу рублей.
По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего жителя Дубны. Выяснилось, что он вывез бытовку на грузовом транспорте.
Похищенное изъяли и вернули собственнику, а на нарушителя завели уголовное дело. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.