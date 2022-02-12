Женщины Дубны в науке: от лицеисток до состоявшихся ученых

Ученицы Лицея, которые адресовали свои вопросы ученым, любят учебу и интересуются наукой. Так, Анна Смирнова интересуется математикой и физикой, мечтает открыть свой элемент в таблице Менделеева и назвать его «смирновий». Анастасия Черепанова увлекается биологическим направлением и планирует связать свой профессиональный путь с медициной. Мария Копейкина мечтает стать психологом, любит русский язык и химию. Алиса Корчагина и Ульяна Савельева не только увлечены учебой, но также являются ведущими на радио «Голос Лицея FM» и участвуют во всех важных мероприятиях Лицея.

Женщины-ученые ОИЯИ, отвечавшие на вопросы лицеисток, ведут в ОИЯИ целый спектр исследований

Марина Фронтасьева, советник директора по прикладным исследованиям и инновациям Лаборатории нейтронной физики, руководит научным коллективом, изучающим загрязнения воздуха и воды, исследуя мхи в Европейском союзе, моллюски в Южной Африке и др. Она также выступает Координатором Программы ООН по воздуху Европы.

Александра Фризен, старший научный сотрудник Лаборатории теоретической физики, используя методы теоретической физики и математическое моделирование изучает кварк-глюонную плазму в рамках проекта NICA.

Анастасия Русакович, инженер Лаборатории ядерных проблем, ведет генетические исследования, которые позволили ей с коллегами создать тесты, способные быстро и недорого оценивать здоровье и долголетие человека, а также то, насколько его организм склонен к развитию аллергии.

Международный день женщин и девочек в науке учрежден Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в 2015 году с целью обеспечить достижение полноправного участия женщин всех возрастов в развитии науки, техники и инноваций. Мировое профессиональное сообщество озабочено тем, что среди исследователей всего 30% женщин, и старается привлечь внимание к этой проблеме. Праздник помогает отметить вклад женщин-ученых в развитие науки и технологий и заинтересовать исследованиями еще большее количество женщин.