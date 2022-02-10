Выпускница дубненской школы Ирина Каклюгина стала вице-губернатором Московской области

четверг, 10 февраля 2022 | 15:05    
Новости
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Ее кандидатуру на должность вице-губернатора внес на рассмотрение Мособлдумы губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы много лет с коллегами-депутатами работаем плечом к плечу. Мы продолжим это тесное сотрудничество. Понимание, что делать, у нас есть, потому что задачи стоят большие. Задачи, которые поставил губернатор, требуют серьезной совместной работы», - сказала Ирина Каклюгина на заседании Мособлдумы.

Ирина Каклюгина занимает пост заместителя председателя правительства Московской области с октября 2021 года.

Родилась 18 марта 1981 года в Нижнем Новгороде. Школу окончила в наукограде Дубна. В 2003 году окончила Московский государственный университет печати, а затем училась в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

Начала работать в сфере государственного управления в 2013 году и занимала посты советника министра в министерстве социальной защиты населения Подмосковья, заведующей секретариатом зампреда правительства Московской области в администрации губернатора региона. Позже стала замминистра социального развития области. Также занимала должности замминистра здравоохранения Подмосковья, заместителя министра, первого замминистра и министра образования региона.

В мае 2021 года Ирина Каклюгина заняла пост зампреда правительства Подмосковья – министра социального развития Московской области, а позже была назначена заместителем председателя правительства региона.

Тэги: 
Подмосковье
соотечественники
власть
Источник:
РИАМО
Автор:
Редакция Новостей
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