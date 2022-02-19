Возможны мошенничества с квартирами в «Дубна Ривер Клаб»

Администрация городского округа Дубна призывает потенциальных покупателей внимательно изучить ситуацию при заключении сделок о покупке недвижимости.

На сегодняшний день ООО «Эстейт Инвестментс» – застройщик многоквартирных домов №3 и №4 в ЖК «Дубна Ривер Клаб» – находится в процедуре банкротства, введено конкурсное производство.

В соответствии со ст. 138 Закона о банкротстве ПАО Сбербанк как залоговый кредитор на 32 квартиры в доме №3 и 8 квартир в доме №4 утвердило Положение о порядке реализации залогового имущества.

Проведены торги, по результатам которых между исполняющим обязанности конкурсного управляющего и Производственным кооперативом «МИДАС» 15.06.2020 заключены договоры купли-продажи имущественных прав: №1 – на получение 32 квартир в доме №3 и №2 – на получение 8 квартир в доме №4.

В дальнейшем ПК «МИДАС» осуществил переуступку прав на физических лиц.

Наблюдательный совет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (Фонд) 1.12.2021 принял решение о достройке многоквартирного дома №4.

На основании определения Арбитражного суда Московской области от 9.07.2021 между ООО «Эстейт Инвестментс» в лице конкурсного управляющего И.С. Постригайло и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области (Фонд МО) заключен договор передачи обязательств застройщика, подписан соответствующий передаточный акт.

Поскольку сделки по приобретению физическими лицами прав на получение 32 квартир в доме №3 и 8 квартир в доме №4 совершены в процедуре банкротства, а также в связи с тем, что конечные приобретатели прав – физические лица не подпадают под категорию граждан – участников долевого строительства, чьи права подлежат защите в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Фондом, Фондом МО и конкурсным управляющим поданы иски об оспаривании заключенных ПК «МИДАС» сделок по переуступке прав, оспаривании факта включения ПК «МИДАС» и конечных приобретателей прав – физических лиц в реестр участников долевого строительства, об оспаривании результатов торгов.

Прокуратурой города Дубны проводится проверка законности действий ПК «МИДАС».

Прошу всех, кто проявляет интерес к приобретению квартир в ЖК «Дубна Ривер Клаб», учесть эту информацию и быть бдительными.