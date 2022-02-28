Визит президента Мексиканского физического общества в Дубну

понедельник, 28 февраля 2022 | 19:50    
Новости
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В работе 131-й сессии Ученого Совета ОИЯИ в качестве специального гостя приняла участие президент Мексиканского физического общества д-р Ана-Мария Сетто.

Д-р Сетто отметила, что осталась под впечатлением от мультидисциплинарности проводимых в ОИЯИ исследований, а также высоко оценила проект нового семилетнего плана развития Института на 2024-2030, представленный на сессии УС.

«План семилетнего развития Института очень амбициозен. Физика высоких энергий и компьютинг – перспективные области развития сотрудничества. Особый интерес для мексиканских ученых представляют направления исследований ЛНФ и ЛРБ», — отметила в своем комментарии Ана-Мария Сетто.

Директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников подчеркнул, что Институт будет рад видеть Мексику участницей следующей семилетки.

«Подобное сотрудничество будет иметь обоюдную пользу: это даст почву для обмена знаниями и технологиями», — сказал он.

На встрече стороны обсудили широкие перспективы кооперации также в области наук о жизни и прикладных исследованиях, по направлению теоретической физики. Было отмечено, что в 2019 г. был подписан Меморандум, в рамках которого мексиканские ученые присоединились к реализации проекта NICA.

Ана-Мария Сетто отметила, что контакты на полях сотрудничества Объединенного института со странами Латинской Америки могут быть полезны и в деле расширения научного сотрудничества Мексики с другими странами региона. Как отметил Григорий Трубников, в практике Института уже был пример подобного взаимодействия, когда в 2014 году на платформе ОИЯИ состоялась встреча Послов 11 стран Латинской Америки. Отмечалось, что интерес может представлять развитие научных контактов Мексики и с другими государствами-членами и партнерами Объединенного института, в частности, возможность развития контактов ученых Мексики и Болгарии, которую на встрече представлял вице-директор ОИЯИ Лъчезар Костов.

Стороны договорились о проведении в ближайшем будущем встречи для обсуждения и конкретизации направлений и планов совместных работ, а также назначении координаторов по сотрудничеству с Мексиканской стороны. Прозвучала также идея об участии представителей мексиканских научных и образовательных учреждений в стажировке JEMS в мае текущего года.

Тэги: 
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