В Запрудне задержана женщина-закладчица

четверг, 17 февраля 2022 | 11:54    
Новости
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Сотрудники талдомской полиции в лесном массиве недалеко от поселка Запрудня задержали ранее судимую женщину, подозреваемую в распространении психотропных веществ посредством закладок.

В ходе личного досмотра у нее в мобильном телефоне обнаружили информацию о расположении тайников-закладок, по координатам которых полицейские обнаружили и изъяли 27 свертков из липкой ленты с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно заключению экспертизы, в 18 свертках находился N-метилэфедрон, а в оставшихся 9 был амфетамин.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ. По решению Талдомского районного суда женщина находится под домашним арестом.

Тэги: 
Запрудня
наркотики
криминал
Источник:
Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Автор:
Редакция Новостей
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