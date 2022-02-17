В Запрудне задержана женщина-закладчица

В ходе личного досмотра у нее в мобильном телефоне обнаружили информацию о расположении тайников-закладок, по координатам которых полицейские обнаружили и изъяли 27 свертков из липкой ленты с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно заключению экспертизы, в 18 свертках находился N-метилэфедрон, а в оставшихся 9 был амфетамин.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ. По решению Талдомского районного суда женщина находится под домашним арестом.