В Талдоме сняли на видео лосей, перебегавших шоссе

среда, 09 февраля 2022 | 14:47    
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Автолюбитель запечатлел событие 8 февраля 2022 года неподалёку от деревни Семягино на трассе Квашёнки - Спас-Угол.

Двое животных, ничуть не смущаясь дорожного движения, выскочили на проезжую часть и не торопясь, с чувством собственного достоинства, перешли на другую сторону. В это время их третий собрат сначала семенил вдоль дороги, а затем остановился в нерешительности, словно раздумывая: «А оно мне надо?».

Лось в обычных условиях обитания - животное стадное. Поэтому, если вы увидели одного лося, с высокой вероятностью где-то рядом находится второй-третий.

Тэги: 
Талдом
экология
звери
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