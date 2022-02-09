В Талдоме сняли на видео лосей, перебегавших шоссе

Двое животных, ничуть не смущаясь дорожного движения, выскочили на проезжую часть и не торопясь, с чувством собственного достоинства, перешли на другую сторону. В это время их третий собрат сначала семенил вдоль дороги, а затем остановился в нерешительности, словно раздумывая: «А оно мне надо?».

Лось в обычных условиях обитания - животное стадное. Поэтому, если вы увидели одного лося, с высокой вероятностью где-то рядом находится второй-третий.