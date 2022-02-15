В Талдоме с центральной улицы угнали иномарку

В Дежурную часть ОМВД России по Талдомскому городскому округу поступило заявление от 26-летнего местного жителя об угоне автомобиля иностранного производства стоимостью 600 тысяч рублей, припаркованного в центре города на улице Победы.

Экипаж дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД около деревни Полуденовка на повороте на Дмитровское шоссе обнаружил и пресек движение данного транспортного средства под управлением ранее судимого 24-летнего местного жителя – знакомого заявителя. Автомобиль возвращен владельцу.

В отношении подозреваемого дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.