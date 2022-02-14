В Подмосковье планируют поддерживать компании, которые занимаются развитием туристической инфраструктуры

понедельник, 14 февраля 2022 | 14:04    
Новости
     19
На территории области функционируют водные туристические маршруты в Дубне, Серпухове и Коломне.

В частности, внимание уделят поддержке круизного туризма, что наиболее важно для туристической индустрии Дубны.

«Круизный туризм - одно из самых востребованных и интересных направлений. Во-первых, путешествие на теплоходе позволяет без смены места проживания и переездов с багажом посетить во время одной турпоездки различные дестинации. Во-вторых, круизы позволяют непрерывно наслаждаться меняющимися природными и городскими ландшафтами с различных ракурсов. А, в-третьих, теплоход — это комфортная площадка для отдыха, общения и мероприятий», - сказал зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

В 2022 году в Подмосковье предусмотрено выделить 179 млн рублей на предоставление субсидий юрлицам для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство и (или) реконструкцию региональных гостиниц. 70 млн рублей намерены направить на предоставление субсидий юрлицам для возмещения затрат на создание объектов инженерной и дорожной инфраструктуры при создании гостиниц.

Тэги: 
Подмосковье
туризм
бизнесу
Источник:
РИАМО
Автор:
Редакция Новостей
Читать Дубна.Ru в

 

Instagram Ирина Каклюгина
10.02.2022 | 15:05   
Новости
    194
Выпускница дубненской школы Ирина Каклюгина стала вице-губернатором Московской области
Ее кандидатуру на должность вице-губернатора внес на рассмотрение Мособлдумы губернатор Московской области Андрей...
Подмосковье | соотечественники | власть
14.02.2022 | 17:07   
Шпаргалки
    5
Путешествие в Будапешт
Прогулки по этому городу вызывают восторг, а поход в кофейню с изысканными интерьерами и воздушными пирожными...
туризм
08.02.2022 | 10:14   
Новости
    32
С Днем российской науки!
Поздравление от директора ОИЯИ (Дубна), академика РАН Григория Трубникова.
праздник | поздравление