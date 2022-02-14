В Подмосковье планируют поддерживать компании, которые занимаются развитием туристической инфраструктуры

В частности, внимание уделят поддержке круизного туризма, что наиболее важно для туристической индустрии Дубны.

«Круизный туризм - одно из самых востребованных и интересных направлений. Во-первых, путешествие на теплоходе позволяет без смены места проживания и переездов с багажом посетить во время одной турпоездки различные дестинации. Во-вторых, круизы позволяют непрерывно наслаждаться меняющимися природными и городскими ландшафтами с различных ракурсов. А, в-третьих, теплоход — это комфортная площадка для отдыха, общения и мероприятий», - сказал зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

В 2022 году в Подмосковье предусмотрено выделить 179 млн рублей на предоставление субсидий юрлицам для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство и (или) реконструкцию региональных гостиниц. 70 млн рублей намерены направить на предоставление субсидий юрлицам для возмещения затрат на создание объектов инженерной и дорожной инфраструктуры при создании гостиниц.