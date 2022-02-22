В Подмосковье не планируют вводить режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса

вторник, 22 февраля 2022 | 13:38
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Утром во вторник 22 февраля в Подмосковье в Наро-Фоминск прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали свыше 900 человек, в том числе около 400 детей, всего 180 семей.
"Мы не собираемся вводить режим ЧС. У нас все планово, все службы работают, взаимодействие хорошее, мы не видим такой необходимости", - сказал Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".
Людей развозят на автобусах в санатории и детские лагеря в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино. По поручению губернатора Московской области для размещения беженцев в регионе подготовили около 1500 мест.
"Что касается следующих поездов, мы пока не обладаем информацией. Если необходимость такая будет, мы, конечно, будет рады принять и разместить тех, кому нужна помощь", - отметил Воробьев.