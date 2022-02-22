В Подмосковье не планируют вводить режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса

"Мы не собираемся вводить режим ЧС. У нас все планово, все службы работают, взаимодействие хорошее, мы не видим такой необходимости", - сказал Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

Людей развозят на автобусах в санатории и детские лагеря в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино. По поручению губернатора Московской области для размещения беженцев в регионе подготовили около 1500 мест.