В Подмосковье не планируют вводить режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса

вторник, 22 февраля 2022 | 13:38    
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Утром во вторник 22 февраля в Подмосковье в Наро-Фоминск прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали свыше 900 человек, в том числе около 400 детей, всего 180 семей.

"Мы не собираемся вводить режим ЧС. У нас все планово, все службы работают, взаимодействие хорошее, мы не видим такой необходимости", - сказал Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

Людей развозят на автобусах в санатории и детские лагеря в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино. По поручению губернатора Московской области для размещения беженцев в регионе подготовили около 1500 мест.

"Что касается следующих поездов, мы пока не обладаем информацией. Если необходимость такая будет, мы, конечно, будет рады принять и разместить тех, кому нужна помощь", - отметил Воробьев.

Тэги: 
социал
Подмосковье
Источник:
ТАСС
Автор:
Редакция Новостей
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Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
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