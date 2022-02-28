В колледже университета «Дубна» прошел демонстрационный экзамен на профессиональное мастерство

На экзамене ребята продемонстрировали свое умение использовать теоретические знания на практике, проверили полученные навыки в настоящем производственном процессе. Преподаватели-наставники готовили студентов к сложной работе по принципу «от простого к сложному», поэтому на экзамене студенты уверенно выполняли непростые задания на самом современном оборудовании.

Экзамен был организован на базе новых мастерских колледжа и проводился по стандартам WorldSkills. Его результаты, в первую очередь, интересны будущим работодателям, ведь колледж готовит кадры для современного производства. По итогам демонстрационного экзамена студенты получат паспорта компетенций, которые станут существенным дополнением к диплому об образовании.