В Дубне состоялось финальное обсуждение проекта будущего сквера за торговым комплексом "Терминал"

воскресенье, 20 февраля 2022 | 16:27    
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На встрече с жителями разработчики представили своё видение планировки. Обыгрывая тему с химическим элементом «Дубний», они постарались свести воедино просьбы и пожелания, высказанные при предыдущих обсуждениях концепции благоустройства.

После обмена мнениями участники встречи сошлись на том, что универсальная спортивная площадка под окнами многоквартирного дома будет слишком шумным местом и не доставит радости жильцам. Пусть будут теннисные столы, велодорожка для катания на роликах и самокатах, качели для взрослых.

И зелени должно быть больше: в планах посадить почти четыре десятка крупномерных саженцев, включая три дуба.

Работы по обустройству сквера будут производиться по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» президентского проекта «Жилье и городская среда».

Архитекторы внесут последние корректировки, затем нужно подготовить инженерную и сметную документацию, пройти экспертизу проекта и уже в апреле разыграть конкурс, чтобы максимально использовать летний сезон для реализации всего намеченного.

Тэги: 
Дубна
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