В Дубне состоялось финальное обсуждение проекта будущего сквера за торговым комплексом "Терминал"

После обмена мнениями участники встречи сошлись на том, что универсальная спортивная площадка под окнами многоквартирного дома будет слишком шумным местом и не доставит радости жильцам. Пусть будут теннисные столы, велодорожка для катания на роликах и самокатах, качели для взрослых.

И зелени должно быть больше: в планах посадить почти четыре десятка крупномерных саженцев, включая три дуба.

Работы по обустройству сквера будут производиться по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» президентского проекта «Жилье и городская среда».

Архитекторы внесут последние корректировки, затем нужно подготовить инженерную и сметную документацию, пройти экспертизу проекта и уже в апреле разыграть конкурс, чтобы максимально использовать летний сезон для реализации всего намеченного.