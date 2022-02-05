В Дубне с 1 марта материнский капитал можно будет направить на социальную газификацию

суббота, 05 февраля 2022 | 11:42    
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Жители Подмосковья с 1 марта смогут оплатить услуги по газификации своего жилья деньгами из регионального материнского капитала, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Если дом официально зарегистрирован и в населенном пункте уже есть магистральная труба, то по президентской программе «Социальная газификация» газ до границ участка проведут совершенно бесплатно.

Владельцу участка останется только выбрать нужный пакет оборудования с установкой. Именно его можно оплатить из денег регионального маткапитала. Для этого нужно будет с 1 марта подать заявление на областном портале госуслуг.

Внимание! Выплату из средств регионального маткапитала можно получить не более одного раза в год и не более 50 тыс. руб., если он еще не реализован, и если в семье четверо и более детей или в период с 2021 по 2023 год родится третий ребенок.

Тэги: 
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