В Дубне с 1 марта материнский капитал можно будет направить на социальную газификацию

Если дом официально зарегистрирован и в населенном пункте уже есть магистральная труба, то по президентской программе «Социальная газификация» газ до границ участка проведут совершенно бесплатно.

Владельцу участка останется только выбрать нужный пакет оборудования с установкой. Именно его можно оплатить из денег регионального маткапитала. Для этого нужно будет с 1 марта подать заявление на областном портале госуслуг.

Внимание! Выплату из средств регионального маткапитала можно получить не более одного раза в год и не более 50 тыс. руб., если он еще не реализован, и если в семье четверо и более детей или в период с 2021 по 2023 год родится третий ребенок.