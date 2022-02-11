В Дубне решается проблема обманутых вкладчиков ЖК «Европейский квартал»

Вместе с инициативной группой дольщиков «Европейского квартала», представители Администрации Дубны непосредственно на месте оценили, как продвигается работа. Представитель застройщика Роман Баркин проинформировал, что ведутся кладочные работы по возведению наружных стен и внутренних перегородок, сделаны каналы для последующей укладки и прокладки инженерных сетей, производятся внутренние работы и стяжка полов 1-го этажа. На следующей неделе начинаются работы по возведению лестничных маршей.

С наступлением плюсовых температур можно приступать к кровельным работам в 5-м доме и сразу устанавливать окна. Витражи будут смонтированы позже, пока только закрывается контур, чтобы производить внутренние работы.

На данный момент вместе с ИТР на площадке задействованы 43 человека, в ближайшие дни их количество увеличится до 60. Пару недель был «провал», связанный с пандемией коронавируса: как и в целом по городу и региону, наблюдался всплеск заболеваний, многие сотрудники переболели, но уже выписываются после больничного.

По 6-му дому: свайное поле есть, сделана песчаная отсыпка, работы начнутся в середине марта, а заливка бетона – при положительном температурном режиме. Потребовались некоторые проектные изменения, поскольку изначально документы готовил предыдущий застройщик. Ведется проектирование по водо- и теплоснабжению, канализации, электрификации – то есть практически по всем коммуникациям для обеспечения жизнедеятельности.

Вместе с дольщиками в комиссии отметили, что имеется небольшое отставание от графика. В Администрации Дубны поручили Роману Баркину представить план-график по разработке и проектированию внешних и внутренних инженерных сетей - договоры должны быть заключены, проплачены, и далее пройдены все необходимые экспертизы.

Тем не менее застройщик заверяет, что дома будут сданы в срок. К концу этого года 37 дольщиков, которые почти десять лет ждут свое жилье, должны получить ключи от квартир.