В Дубне реализуется программа «Социальная газификация»

Ранее на газификацию требовалось оформлять 5 документов. Теперь - только 1. На выбор предлагаются 3 пакета комплексного подключения домовладений к газопроводу, различающихся по цене в зависимости от набора необходимого оборудования - «Социальный», «Стандарт», «Максимальный».

Заявку на газификацию также можно оформить дистанционно, в онлайн режиме - на сайтах Мособлгаза (https://www.mosoblgaz.ru/sg) и Министерства энергетики Московской области (https://minenergo.mosreg.ru) размещен порядок действий, даны ответы на часто задаваемые вопросы. Интерактивная карта социальной газификации опубликована на сайте Мособлгаза.

Также оформить можно в более 700 стационарных и мобильных офисах региона. Главное условие: дом должен быть официально зарегистрирован, а населенный пункт - подключен к магистральному газопроводу.

Участники проекта могут оплатить услуги по газификации своего жилья средствами материнского капитала. Деньги можно будет использовать на оплату по подведению газопровода в дом и установку оборудования. Для этого необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг с 1 марта 2022 года.

Напоминаем, что в августе 2021 года Глава Дубны Сергей Куликов встречался с жителями района "Юркино", где анонсировали проект "Социальная газификация" в Дубне.

Все интересующие вопросы по программе можно задать специалистам городской Администрации по телефону: 8 (496) 218-05-05 доб. 288