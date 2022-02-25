В Дубне работают над созданием лекарств будущего

Результаты этих структурных и морфологических исследований в будущем могут стать основой для получения лекарств нового поколения, которые будут бороться с устойчивыми микробами.

14 февраля первые результаты по созданию препаратов нового поколения на основе фитогенерированных Ag/AgCl наночастиц представила старший научный сотрудник ЛНФ, к. ф.-м. н. Юлия Горшкова на тематическом семинаре по надатомным структурам Научно-экспериментального отдела нейтронных исследований конденсированных сред ЛНФ. Она рассказала, что перед научной группой ЛНФ ОИЯИ стояла задача разработать и провести структурные, спектральные и морфологические исследования, по результатам которых были бы отобраны стабильные биогибриды с требуемыми параметрами: состав, форма, размер.

После характеризации требовалось провести ряд биологических тестов выбранных нанокомплексов, чтобы определить возможность их применения в борьбе как с резистентными бактериями, так и с раковыми заболеваниями.

Юлия Горшкова отметила, что на сегодняшний день на рынке лекарственных препаратов преобладают синтетические лекарственные средства, однако в последние годы разработчики все чаще заменяют отдельные компоненты полностью натуральными веществами или производными этих веществ. Перед синтетическими они имеют ряд преимуществ — это меньшая токсичность, а также не только меньшее воздействие на иммунную систему, но и в определенной мере даже ее поддержание.

Все вещества, использованные учеными ОИЯИ при создании биосовместимых гибридных нанокомплексов, основаны на натуральных компонентах. Первым таким компонентом стали «зеленые» наночастицы серебра и хлорида серебра, для получения которых были использованы выжимки из корня куркумы либо смеси листьев винограда и мяты. Также в качестве компонентов были использованы липосомы соевого лецитина и хитозан.

Работа выполнена в международной коллаборации химиков, биологов, физиков и медиков из пяти стран: России, Румынии, Сербии, Польши и Чехии при финансовой поддержке грантов и программ ОИЯИ-Румыния.