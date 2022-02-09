В Дубне пройдут традиционные Дубненские Олимпийские игры

среда, 09 февраля 2022 | 21:28    
Новости
     8
C 26 февраля по 26 марта пройдут ежегодные XXIII Спортивные игры, на этот раз посвященные 65-летию основания Объединенного института ядерных исследований.

В этом году в спортивных играх участвуют следующие дисциплины:

  • баскетбол,
  • волейбол,
  • футбол,
  • дартс,
  • стрельба из винтовки,
  • стрельба из лука,
  • шахматы,
  • настольный теннис,
  • гиревой спорт.

Для участия по какому-либо виду спорта необходимо связаться с главным судьей соревнований Травиной Амирой: +7 916 6517232, bemira@yandex.ru

Тэги: 
ОИЯИ
соревнования
Читать Дубна.Ru в

 

06.02.2022 | 18:17   
Новости
    63
Уроженец Кимр защитил титул чемпиона России по греко-римской борьбе
4 – 6 февраля в городе-музее Суздале Владимирской области проходил чемпионат России по греко-римской борьбе. Артур...
Кимры | соревнования | соотечественники
08.02.2022 | 18:39   
Новости
    45
Приглашаем посетить виртуальные экскурсии по Объединенному институту (Дубна)
8 февраля, в День российской науки, ОИЯИ присоединился к проекту «Наука в формате 360°» Российского научного фонда.
ОИЯИ | онлайн сервис
07.02.2022 | 11:20   
Новости
    35
«Лыжня России‑2022» пройдет в Подмосковье
Массовая гонка «Лыжня России-2022» стартует 12 февраля в 12:00 в Химках на территории Олимпийского учебно-спортивного...
соревнования | лыжи