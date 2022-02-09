В Дубне пройдут традиционные Дубненские Олимпийские игры

среда, 09 февраля 2022 | 21:28
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C 26 февраля по 26 марта пройдут ежегодные XXIII Спортивные игры, на этот раз посвященные 65-летию основания Объединенного института ядерных исследований.
В этом году в спортивных играх участвуют следующие дисциплины:
- баскетбол,
- волейбол,
- футбол,
- дартс,
- стрельба из винтовки,
- стрельба из лука,
- шахматы,
- настольный теннис,
- гиревой спорт.
Для участия по какому-либо виду спорта необходимо связаться с главным судьей соревнований Травиной Амирой: +7 916 6517232, bemira@yandex.ru