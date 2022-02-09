В Дубне пройдут традиционные Дубненские Олимпийские игры

В этом году в спортивных играх участвуют следующие дисциплины:

баскетбол,

волейбол,

футбол,

дартс,

стрельба из винтовки,

стрельба из лука,

шахматы,

настольный теннис,

гиревой спорт.

Для участия по какому-либо виду спорта необходимо связаться с главным судьей соревнований Травиной Амирой: +7 916 6517232, bemira@yandex.ru