В Дубне прошел традиционный День лыжника

понедельник, 21 февраля 2022 | 10:31    
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Среди многих славных традиций Дубны одна из самых давних – это проведение Дня лыжника. Более полувека любители зимних видов спорта выходят на лыжню, чтобы испытать себя на дистанции от 500 метров (для дошколят) до 3 км.

Большой спортивный праздник состоялся в воскресный день 20 февраля для жителей и гостей наукограда. Дубненцы участвовали в нем целыми семьями. Самому младшему - всего три года, но есть и ветераны с солидным стажем, которые продолжают дружить со спортом.

На стадионе «Юде-Кон» собрались более 350 лыжников и большая группа поддержки. Участники с большим удовольствием поздравили с 85-летием Анатолия Гавриловича Юденкова - легендарного тренера Дубны, который вместе с Главой города дал старт лыжным гонкам.

Не менее оживленно и многолюдно было в Левобережье, в лесопарковой зоне на улице Макаренко. На старт вышли около 300 спортсменов. Поддержать лыжников пришли родители, бабушки и дедушки, поклонники данного вида спорта.

Поздравляем победителей и призеров в разных возрастных группах. Все они получили награды и памятные призы, а также сувенирные авторучки с надписью «Дубна спортивная».

Особая благодарность нашим спонсорам и волонтерам за помощь в организации мероприятия. Без вас оно не было бы таким ярким и тёплым.

В завершение соревнований всех угостили ароматным чаем с лимоном. Замечательный спортивный праздник получился!

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