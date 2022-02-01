В Дубне принято Положение об этике депутата Совета депутатов городского округа Дубна

вторник, 01 февраля 2022 | 16:35
Новости11
Подобного документа ранее не было, разработать его предложила прокуратура города. Депутаты согласились с тем, что необходимо обозначить и закрепить правила поведения при осуществлении депутатских полномочий.
В частности, депутатская этика обязывает:
- не давать публичных обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены;
- соблюдать принципы информационной открытости и подотчетности;
- своевременно исправлять свои ошибки и недостатки в работе, критично относиться к результатам своей деятельности;
- не использовать статус депутата в личных целях, для оказания влияния на деятельность органов местного самоуправления, должностных лиц и граждан при решении своих личных проблем;
В случае признания факта нарушения положения, к депутату могут быть применены следующие меры воздействия:
- призвать депутата к соблюдению требований настоящего Положения с внесением соответствующей записи в протокол комиссии;
- предложить депутату принести извинения публично;
- при совершении депутатом проступка, порочащего честь и достоинство депутата, подрывающего авторитет Совета депутатов, комиссия вправе вынести вопрос на обсуждение заседания Совета депутатов, а затем в соответствии с решением Совета депутатов информировать средства массовой информации и избирателей о недостойном поведении депутата.