В Дубне принято Положение об этике депутата Совета депутатов городского округа Дубна

вторник, 01 февраля 2022 | 16:35    
Новости
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Подобного документа ранее не было, разработать его предложила прокуратура города. Депутаты согласились с тем, что необходимо обозначить и закрепить правила поведения при осуществлении депутатских полномочий.

В частности, депутатская этика обязывает:

  • не давать публичных обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены;
  • соблюдать принципы информационной открытости и подотчетности;
  • своевременно исправлять свои ошибки и недостатки в работе, критично относиться к результатам своей деятельности;
  • не использовать статус депутата в личных целях, для оказания влияния на деятельность органов местного самоуправления, должностных лиц и граждан при решении своих личных проблем;

В случае признания факта нарушения положения, к депутату могут быть применены следующие меры воздействия:

  • призвать депутата к соблюдению требований настоящего Положения с внесением соответствующей записи в протокол комиссии;
  • предложить депутату принести извинения публично;
  • при совершении депутатом проступка, порочащего честь и достоинство депутата, подрывающего авторитет Совета депутатов, комиссия вправе вынести вопрос на обсуждение заседания Совета депутатов, а затем в соответствии с решением Совета депутатов информировать средства массовой информации и избирателей о недостойном поведении депутата.
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