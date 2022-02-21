В Дубне подросток пришел в школу в форме чоповца и напал на охранника

понедельник, 21 февраля 2022 | 14:59    
Новости
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15-летний девятиклассник пришел в школу в найденной дома форме чоповца и, размахивая игрушечным пистолетом, заявил охраннику, что теперь он будет следить за порядком. Подросток стал выгонять мужчину с поста, пытался нажать на кнопку пожарной сигнализации, а на сопротивление ответил ударом и разбил охраннику нос.

В итоге молодого человека доставили в отдел полиции. А когда за несовершеннолетним сыном приехал его отец - просить выпустить "на поруки" - тот набросился и на отца и был принудительно доставлен в московскую психиатрическую больницу.

По данным Telegram-канала Shot у подростка есть психическое расстройство, с 2013 года он наблюдался у психиатра.

Родители ребёнка разошлись. Пока он жил с матерью, она занималась его лечением. А вот отец убеждён, что его сын абсолютно здоров и это вокруг него все неадекватные. Поэтому, забрав сына к себе, приложил много усилий, чтобы снять его с учёта в ПНД.

Между тем парень стал постоянно драться в школе. Бил не только детей, но и учителей: одну ударил головой о стену, другому пытался свернуть шею. Те просили отца возобновить лечение, но он продолжал настаивать, что его сын здоров, и грозил школе судом.

За драки подростка всё-таки поставили на учёт в полиции. А после того, как он заявил, что пришёл в школу с оружием, его перевели на домашнее обучение. Всё это не убедило отца в необходимости лечения и он добился возвращения сына в школу.

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