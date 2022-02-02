В Дубне начнется строительство моста через Канал имени Москвы

среда, 02 февраля 2022 | 15:34
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Строительство моста, который соединит Московскую область и Конаковский район Тверской области, начнётся в этом году в районе Дубны. Мост появится к 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Тверской области.
Протяжённость нового дорожного объекта составит 261 метр.
Напомним, что на сегодняшний день между двумя берегами курсирует паром, а зимой, на период прекращения навигации, устанавливается понтонная переправа. Чтобы перебраться с одного берега на другой, у автомобилистов уходит до 2-х часов. Проезд для пассажира стоит 15 рублей, а переправа легкового автомобиля — 215 рублей.
Как альтернатива - объезд через Дмитров. Только это крюк протяженностью более 150 километров.