В Дубне начнется строительство моста через Канал имени Москвы

Протяжённость нового дорожного объекта составит 261 метр.

Напомним, что на сегодняшний день между двумя берегами курсирует паром, а зимой, на период прекращения навигации, устанавливается понтонная переправа. Чтобы перебраться с одного берега на другой, у автомобилистов уходит до 2-х часов. Проезд для пассажира стоит 15 рублей, а переправа легкового автомобиля — 215 рублей.

Как альтернатива - объезд через Дмитров. Только это крюк протяженностью более 150 километров.