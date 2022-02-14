В Дубне исследуют метеориты с окаменелыми микроорганизмами

Этот метеорит давно и хорошо изучен, однако этой научной группе удалось обнаружить в нем уникальные находки, которые в том числе дают основания полагать, что жизнь на Землю была занесена из космоса, а найденные ископаемые микроорганизмы существовали в водной среде.

В 2021 году в Объединенном институте ядерных исследований вышла монография «Метеорит Оргей: атлас микрофоссилий». В ней собраны материалы четырехлетней работы по изучению окаменелых микроорганизмов — микрофоссилий — на сколах указанного метеорита, выполненной сотрудниками сектора астробиологии Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ под руководством его начальника, известного палеонтолога, академика РАН Алексея Юрьевича Розанова, который является одним из отцов-основателей бактериальной палеонтологии. Именно его работы позволили развенчать бытовавшее в науке мнение о том, что бактерии не фоссилизируются.

Микрофоссилии удается найти далеко не на всех классах метеоритов. По словам младшего научного сотрудника сектора астробиологии ЛРБ ОИЯИ Антона Рюмина, соавтора монографии, остатки древней органики в больших количествах ученые находят на типе метеоритов, называемых углистыми хондритами. В число таких метеоритов входит и метеорит Оргей, исследуемый в секторе астробиологии ЛРБ ОИЯИ с 2017 года.

Можно было бы предположить, что эти метеориты имеют земное происхождение, то есть были выбиты когда-то падением астероида и оказались в космосе. Однако, изотопный состав этих метеоритов показывает, что у них не земное и не лунное происхождение. По возрасту начала своего формирования он сопоставим с возрастом Солнечной системы и относится к числу наиболее древних, имеет кометное происхождение.

В настоящее время ученые сектора ведут сбор материала для новой книги, сосредоточившись на поиске окаменелых форм жизни в других всемирно известных углистых хондритах, таких как Агуас Заркас, упавший в Коста-Рике в 2019 году, и Мурчисон из Австралии, прилетевший на Землю в 1969-м.