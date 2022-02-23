В Дубне дети поздравили с праздником пациентов стационара МСЧ №9

среда, 23 февраля 2022 | 13:02
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22 февраля 2022 года, в преддверии Дня защитника отечества, пациентов, находящихся на лечении в стационаре ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России поздравили с наступающим праздником сотрудники ОЭЗ «Дубна», коллектив Медико-санитарной части № 9, а также воспитанники детского сада «Созвездие».
Для пациентов, вынужденных провести праздничные дни в больничной палате, акция стала приятной неожиданностью. Каждый из них получил небольшой подарок и красочную открытку, сделанную малышами подготовительной группы.
Мужчины не скрывали улыбок и светящихся глаз. Ведь самый лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками. А неожиданный подарок вдвойне приятнее!
Благодарим коллектив детского сада «Созвездие»: малышей и взрослых, а также сотрудников ОЭЗ «Дубна».