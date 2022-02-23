В Дубне дети поздравили с праздником пациентов стационара МСЧ №9

Для пациентов, вынужденных провести праздничные дни в больничной палате, акция стала приятной неожиданностью. Каждый из них получил небольшой подарок и красочную открытку, сделанную малышами подготовительной группы.

Мужчины не скрывали улыбок и светящихся глаз. Ведь самый лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками. А неожиданный подарок вдвойне приятнее!

Благодарим коллектив детского сада «Созвездие»: малышей и взрослых, а также сотрудников ОЭЗ «Дубна».