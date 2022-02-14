В деревне недалеко от Дубны воскресная пьянка закончилась поножовщиной

понедельник, 14 февраля 2022 | 11:46    
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Происшествие случилось в середине дня 13 февраля в деревне Великий Двор под Талдомом, в 10 км от Дубны.

В одной из квартир активно распивали спиртные напитки 40-летняя хозяйка жилища и 47-летний мужчина. Участники застолья на каком-то этапе посиделок поссорились и женщина решила вопрос в свою пользу с помощью ножа.

Пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости забрала бригада скорой помощи. Мужчина госпитализирован.

Полиция задержала нанесшую ему ранения женщину. В её отношении было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Суд взял с женщины подписку о невыезде.

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