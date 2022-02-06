Университет «Дубна» и польский университет Марии Кюри-Склодовской подписали договор о сотрудничестве

воскресенье, 06 февраля 2022 | 21:20    
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Церемония подписания прошла 1 февраля в формате видеоконференции. Ректоры университетов Д. Фурсаев и Р. Добровольский выразили уверенность в большом потенциале совместной учебной и научной деятельности вузов.

Первым результатом станет согласование и утверждение совместной образовательной программы двойных дипломов по направлению «Физика». В рамках новой образовательной программы по физике предполагается развивать практику студенческих обменов, обучение и подготовку выпускных квалификационных работ студентами обоих вузов. Студент, завершивший обучение по данной программе, получит диплом бакалавра физики двух университетов одновременно.

Эта уникальная программа не только запустит новые образовательные траектории для студентов, но и позволит им ближе познакомиться с культурой России и Польши.

Университет Марии Кюри-Склодовской — крупнейший государственный вуз Польши, расположенный в г. Люблин. Основан в 1944 году. Имеет 11 факультетов, в которых насчитывается 39 направлений и более 120 специальностей.

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