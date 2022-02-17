Ученые из Дубны продолжили строительство нейтринного телескопа на Байкале

В течение примерно двух месяцев коллаборация Baikal-GVD планирует установить два новых кластера оптических модулей, провести ремонт и модернизацию уже установленных и продолжить работы по развитию системы передачи данных по оптическим линиям внутри установки.

Нейтринный телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. С его помощью ученые планируют изучать не только процессы с огромным выделением энергии, которые происходили в далеком прошлом, но и эволюцию галактик, формирование сверхмассивных черных дыр и механизмы ускорения частиц.

Байкальский нейтринный телескоп – нейтринный детектор, расположенный в озере Байкал на расстоянии 3,6 км от берега, на глубине порядка 1300 м. Эта уникальная научная установка является важным инструментом многоканальной астрономии – нового мощного метода исследования Вселенной. Baikal-GVD – один из трех нейтринных телескопов в мире и, наряду с телескопами IceCube на Южном полюсе и ANTARES (ныне KM3NeT) в Средиземном море, входит в Глобальную нейтринную сеть (Global Neutrino Network, GNN).

Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD строится силами международной коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований РАН (г. Москва), основоположника этого эксперимента и направления “нейтринной астрономии высоких энергий” в мире, и Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна). Всего в проекте принимают участие более 70 ученых и инженеров из одиннадцати исследовательских центров России, Германии, Польши, Чехии, Словакии и Казахстана.