Ученые Дубны оценили риски радиационного загрязнения в зоне крупнейшей ТЭС Монголии

Ученые смогли сделать вывод о необходимости постоянного мониторинга территорий вокруг ТЭС, а также выяснили, допустимо ли использовать для строительства отходы ТЭС, такие как шлак и зола.

Выбросы природных радионуклидов от теплоэлектростанций, в особенности от работающих на угле, в несколько раз превышают подобные выбросы атомных электростанций. Бурые же угли, используемые на ТЭС-4 в качестве основного топлива из монгольских месторождений Багануур и Шивэ-Ово, значительно обогащены ванадием, никелем, медью, свинцом и висмутом, а также ураном по сравнению со среднемировыми значениями.

Кроме того, ученые ОИЯИ определили в образцах углей, шлака, золы-уноса, почвы и растительности вблизи ТЭС-4 содержание 34 химических элементов и радиоизотопов (уранового и ториевого рядов, калия-40, цезия-137) с помощью рентгенофлуоресцентного, гамма-активационного и гамма-спектрометрического методов анализа.

«Несмотря на то, что современное эффективное оборудование позволяет на 99 % задержать летучие частицы, 1 % золы-уноса неконтролируемо попадает в окружающую среду. Это соответствует тому, что ежегодно в атмосферный воздух выбрасывается порядка тысяч тонн различных веществ, в том числе радиоактивных», — отметила автор исследования, начальник Группы радиоаналитических исследований ЛЯР ОИЯИ Марина Владимировна Густова.

Тем не менее, ученые ОИЯИ определили, что существующие дополнительные риски развития рака для жителей Улан-Батора не превышают установленных международных норм. Хотя нельзя полностью сбрасывать со счетов тот факт, что даже малое влияние токсичных веществ и радиоактивных изотопов может спровоцировать начало заболевания.