Три мушкетерки: юные спортсменки Дубны вернулись домой с медалями

вторник, 01 февраля 2022 | 20:16    
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В рамках турнира по фехтованию «Серебряный дракон» в Костроме состоялось лично-командное первенство Костромской области по фехтованию на шпагах.

В личном зачете среди девочек 2008-2009 годов рождения Анна Микелова заняла 1-е место. Среди девочек 2010-2012 годов рождения Александра Васляева – серебряный призер.

По итогам командного первенства на вторую ступеньку пьедестала почета поднялась команда СШ «Дубна» в составе: Анастасия Юдина, Анна Микелова, Александра Васляева.

Воспитанницы тренера отделения фехтования Александра Владиславовича Лапина показали отличную подготовку.

Поздравляем наших шпажисток, их родителей и наставника!

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