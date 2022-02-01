Три мушкетерки: юные спортсменки Дубны вернулись домой с медалями

вторник, 01 февраля 2022 | 20:16
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В рамках турнира по фехтованию «Серебряный дракон» в Костроме состоялось лично-командное первенство Костромской области по фехтованию на шпагах.
В личном зачете среди девочек 2008-2009 годов рождения Анна Микелова заняла 1-е место. Среди девочек 2010-2012 годов рождения Александра Васляева – серебряный призер.
По итогам командного первенства на вторую ступеньку пьедестала почета поднялась команда СШ «Дубна» в составе: Анастасия Юдина, Анна Микелова, Александра Васляева.
Воспитанницы тренера отделения фехтования Александра Владиславовича Лапина показали отличную подготовку.
Поздравляем наших шпажисток, их родителей и наставника!