Топ-10 мест в Подмосковье для посещения с детьми в каникулы

В Московской области детей ждут интересные музей, зимние активности, общение с животными и многое другое. Комитет по туризму Московской области подготовил топ-10 мест в регионе, где точно понравится детям и будет интересно их родителям.

1. Музей кукол & Дом мороженого в Серпухове

Этот музей является мечтой любого ребенка. В одном помещении можно рассматривать часами уникальные игрушки, а в другом - кафе, где продаются десятки видов мороженого, а также выпечка и пирожные. Вход в музей бесплатный, но также можно записаться на экскурсию, где расскажут об истории каждой куклы.

2. Пряничная арт-станция «10 зайцев» в Коломне

Этот музей открылся в конце прошлого года. Посетители музея смогут увидеть три зала. В одном расположена макетная экспозиция Коломенского кремля, здесь можно будет узнать факты о средневековой Коломне. Второй - «ВокЗал» - представляет собой вокзал начала XX века. Здесь проходят мастер-классы, на которых желающих научат печь и расписывать пряники, а также театрализованные представления. И, наконец, на полках самого вкусного зала разместят самые разнообразные пряники: имбирные и шоколадные, печатные и лепные, вырезные и комбинированные, пряничные человечки и домики, традиционные новогодние николашки и фирменные красные коломенские зайчики.

3. Музей техники Вадима Задорожного в Красногорске

Легендарный советский танк Т-34, самоходные артиллерийские установки, зенитные ракетные комплексы, автомобили, самолеты, мотоциклы, оружие и многое другое собрано в самом большом в России частном музее старинной техники — музее техники Вадима Задорожного. Гостям музей предлагает большой выбор экскурсионных программ, которые рассчитаны на детей от 10 лет и взрослых.

4. Тюбинг-парк «Елагино» в Наро-Фоминском городском округе

Это место для активного семейного отдыха в каникулы. Трехсотметровый спуск тюбинг-парка оборудован подъемниками и освещением. Имеется музыкальное сопровождение, кафе, парковка, медпункт и прокат спортивного инвентаря. Помимо тюбинга сюда приезжают кататься на горных лыжах, сноуборде и снегоходах.

5. Шоколадная фабрика «Победа» в Егорьевске

Каждый из нас в детстве мечтал побывать на настоящей фабрике шоколада. На фабрике «Победа» посетители в рамках экскурсии могут побывать в секретных цехах, где льются шоколадные водопады, возвышаются горы орехов, а по конвейеру бегут потоки изысканных сладостей. Для детей до 16 лет здесь проводятся мастер-классы.

6. Музей русского десерта в Звенигороде

В Музее русского десерта можно не только узнать о промыслах и истории традиционных русских сладостей, но и всей семьей принять участие во множестве мастер-классов: «Лепка сахарных цветов», «Фигурные пряники», «Лучшая в России Гурьевская каша», «Праздник баранки», «Выпечка пирогов». В ходе их посетителям предлагают самим растопить печь, замешать тесто и выпекать себе угощения к чаю.

7. Музей впечатлений в Сергиевом Посаде

В этот музей можно прийти за красивыми фотографиями. Все экспонаты музея можно не только рассматривать, но и трогать, полежать и посидеть на них. Кроме того, здесь открыта уникальная выставка 3D-картин, квест в реальности и ленточный лабиринт с разными секретами и тайнами.

8. Ферма «Российские альпаки» в Дмитровском городском округе

На экоферме в деревне Походкино живут очаровательные пушистые обитатели-альпаки. Все они добродушны, с удовольствием с ними общаются и фотографируются. В ходе экскурсии расскажут об уходе за этими животными, их характере и образе жизни, об изделиях, которые получаются из их шерсти, и о работе фермы. В будний день на экскурсию можно приехать школьным классом.

9. Город профессий «Наследники» в Красногорске

Это настоящий детский город, где есть свои здания, учреждения, законы и правила. В нем работают свыше 20 мастерских. Здесь дети смогут узнать обо всем многообразии профессий, попробовать себя в роли смелого полицейского, принцессы с утонченным вкусом или узнать, как ухаживают за зверями. В городе профессий «Наследники» представлены профессии творческой и технической направленности, а также предприятия сферы услуг.

10. Лазертаг-клуб Pantheon в Мытищах

Лазертаг-клуб Pantheon - это крытая арена спортивно-тактических игр. Здесь организуют праздники и семейные игры. Все игры приватные: посторонних участников не будет, только члены команды. В арсенале клуба имеется передовое оборудование для людей разного возраста. Специалисты помогут подобрать подходящие сценарии и будут сопровождать вас в течение игры. Есть несколько вариантов сценариев: «Командная перестрелка», «Захват точки», «Освобождение заложника», «Обезвреживание бомбы», «Ночной режим», «Зомби» и другие.