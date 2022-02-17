Суд отменил решение о признании песни группы из Дубны «Порнофильмы» экстремистской

«Мы ходатайствовали о восстановлении срока обжалования, потому что об этом стало известно позже, и волгоградский суд принял жалобу, дал время для прокуратуры для подготовки возражений и направил дело в Волгоградский областной суд. То есть будет апелляционное рассмотрение с участием сторон», — сказал юрист группы Павел Чиков, представляющий интересы музыкантов.

Несмотря на возражения прокуратуры, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов. Дело направлено на новое рассмотрение обратно в Дзержинский суд.