Студенты из Дубны стали обладателями грантов Президента Российской Федерации

В 2021 году году была подана 1041 заявка, из них поддержку получили 750 магистрантов. Стать победителями Анне и Вячеславу помогло их участие в научных конференциях всероссийского и международного уровня, наличие опубликованных статей, а также победа в молодежном научно-инновационном конкурсе «УМНИК». Согласно условиям гранта, в течение двух лет победителям будет выплачиваться дополнительная ежемесячная стипендия.

Поздравляем от всей души! Желаем успешного продолжения пути в науке!