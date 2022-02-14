Студенты из Дубны стали обладателями грантов Президента Российской Федерации

понедельник, 14 февраля 2022 | 09:52
Новости24
Студенты Факультета естественных и инженерных наук (ФЕИН) Государственного университета «Дубна» Комаров Вячеслав Александрович (кафедра нанотехнологий и новых материалов) и Попова Анна Анатольевна (кафедра химии, новых технологий и материалов) за выдающиеся достижения в науке стали обладателями грантов Президента Российской Федерации по программам магистратуры.
В 2021 году году была подана 1041 заявка, из них поддержку получили 750 магистрантов. Стать победителями Анне и Вячеславу помогло их участие в научных конференциях всероссийского и международного уровня, наличие опубликованных статей, а также победа в молодежном научно-инновационном конкурсе «УМНИК». Согласно условиям гранта, в течение двух лет победителям будет выплачиваться дополнительная ежемесячная стипендия.
Поздравляем от всей души! Желаем успешного продолжения пути в науке!