Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в демонстрационных учениях «Потеряшка-2022»

четверг, 24 февраля 2022 | 15:00    
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В среду, 23 февраля, работники 215-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками 38 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, Администрации города, волонтерского поисково-спасательного отряда "Дубна" и ОМВД г.Дубна приняли участие в ежегодных учениях "Потеряшка-2022" по отработке цепочки взаимодействия государственных и муниципальных служб с волонтерским поисково-спасательным отрядом «Дубна».

Начальник территориального управления Алексей Бабенко рассказал, что целью учебных мероприятий стала демонстрация способов и приемов оказания первой доврачебной помощи в условиях природной среды, а также приемов ведения боевых действий при деблокировке пострадавшего при дорожно-транспортном происшествии.

«Согласно тактическому замыслу учений в результате ДТП человека зажало конструкциями кабины. Спасатели провели разведку, при помощи гидравлического инструмента деблокировали условного пострадавшего и транспортировали его к бригаде медицинской помощи", – рассказал начальник территориального управления», - рассказал Алексей Бабенко.

Все задачи, поставленные учениями, были выполнены в полном объеме, личный состав действовал уверенно и слаженно. Всего в учениях было задействовано 123 человека и 7 единиц техники.

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