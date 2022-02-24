Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в демонстрационных учениях «Потеряшка-2022»

Начальник территориального управления Алексей Бабенко рассказал, что целью учебных мероприятий стала демонстрация способов и приемов оказания первой доврачебной помощи в условиях природной среды, а также приемов ведения боевых действий при деблокировке пострадавшего при дорожно-транспортном происшествии.

«Согласно тактическому замыслу учений в результате ДТП человека зажало конструкциями кабины. Спасатели провели разведку, при помощи гидравлического инструмента деблокировали условного пострадавшего и транспортировали его к бригаде медицинской помощи", – рассказал начальник территориального управления», - рассказал Алексей Бабенко.

Все задачи, поставленные учениями, были выполнены в полном объеме, личный состав действовал уверенно и слаженно. Всего в учениях было задействовано 123 человека и 7 единиц техники.