Сметана от «Дмитровский молочный завод» попала в черный список Росконтроля

В частности, сметана 20% от производителя «Дмитровский молочный завод» попала в черный список из-за превышающего норму в 2 000 раз содержания дрожжевых грибов. Такой продукт опасен для людей с гастритом.

Также Росконтроль зафиксировал обман потребителей: продукт содержит стабилизатор.