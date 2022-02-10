Сметана от «Дмитровский молочный завод» попала в черный список Росконтроля

четверг, 10 февраля 2022 | 16:15    
Новости
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Росконтроль назвал марки сметаны, которые небезопасны для здоровья. По итогам лабораторной проверки специалистов, в черный список попали следующие торговые марки сметаны 20% жирности: «36 копеек», «Милава», «Дмитровский молочный завод», «Лакомо», «Вкуснотеево».

В частности, сметана 20% от производителя «Дмитровский молочный завод» попала в черный список из-за превышающего норму в 2 000 раз содержания дрожжевых грибов. Такой продукт опасен для людей с гастритом.

Также Росконтроль зафиксировал обман потребителей: продукт содержит стабилизатор.

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